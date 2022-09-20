ВСУ ударили по ЗАЭС осколочно-фугасными снарядами

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщают местные власти.

Отмечается, что повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала атаки находились работники АЭС. В военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что серди сотрудников станции и военнослужащих Росгвардии, которые охраняют территорию, пострадавших нет.

По данным местной администрации, обстрел ЗАЭС велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.

Накануне глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские военные продолжают наносить удары по районам, расположенным недалеко от Запорожской атомной электростанции и тепловой электростанции. В свою очередь, член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил у себя в Telegram-канале, что информация о жертвах и разрушениях уточняется.