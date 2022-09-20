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Тринадцать человек отравились угарным газом в одном из кафе Дербента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Состояние трех человек оценивается как критическое, уточнили в ведомстве.

«На данный момент, по имеющейся информации, пострадало 13 человек, среди них - четыре несовершеннолетних. Состояние троих взрослых медиками оценивается как критическое», - говорится в Telegram-канале ведомства.

По одной из версий, причиной происшествия могла послужить неисправность оборудования для приготовления пищи.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.