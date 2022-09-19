В Новосибирске из-за утечки аммиака на хладокомбинате госпитализировали восемь человек

По данным экстренных служб, из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек.

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Восемь человек пострадали в результате утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Утечка аммиака произошла на втором этаже здания Новосибирского хладокомбината на улице Сибиряков Гвардейцев.

«В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек.

По данным МЧС по региону, в настоящее время утечка устранена.