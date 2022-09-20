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Танковые маневры и восстановление связи: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 20.09.2022
Личный героизм, самоотверженность и отличная выучка позволяют российским военнослужащим успешно выполнять боевые задачи специальной военной операции по защите мирного Донбасса.
Танковые маневры и восстановление связи: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Сержант Сергей Петрущенков - командир танка

Экипаж танка под руководством сержанта Сергея Петрущенкова выполнял задачи по удержанию одного из важных стратегических районов. Превосходящие в численности украинские боевики, при поддержке артиллерии и бронированной техники, предприняли попытку взять стратегический район под свой контроль, пытаясь прорвать оборонительные порядки российского подразделения.

© Минобороны России

Сергей Петрущенков своевременно раскрыл замысел боевиков, доложил командованию и вступил в бой с противником. Маневрируя на поле боя, укрываясь в складках местности, экипаж танка под командованием сержанта Петрущенкова огнем из танкового орудия и пулемета уничтожил две боевые машины пехоты и до десятка националистов. В результате одного из обстрелов неприятеля, в танк Сергея попал снаряд, но боевая машина осталась на ходу. Петрущенков получил ранение. Товарищи оказали первую медицинскую помощь своему командиру, который отказался покидать поле боя и продолжил выполнять боевую задачу. Отбив атаку боевиков, экипаж танка передислоцировался на запасную позицию, где Сергей Петрущенков был передан медикам и доставлен в полевой медицинский пункт.

Старший лейтенант Владислав Терземан - командир взвода связи

С первых дней проведения специальной военной операции, в составе экипажа мобильного комплекса, Владислав Терземан выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских войск. Российские подразделения удерживали занимаемые позиции, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов.

© Минобороны России

В результате интенсивного артиллерийского огня боевиков, специальное оборудование связи получило повреждение. Старший лейтенант Терземан, находясь под огнем артиллерии и минометов, рискуя жизнью, в кратчайшие сроки обнаружил неисправность и восстановил работоспособность вышедшего из строя блока. Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта, связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями была оперативно восстановлена.

По восстановленным каналам связи были уточнены задачи, а также переданы координаты расположения противника, на основании которых по позициям националистов был нанесен ответный артиллерийский удар, в результате которого было уничтожено пять единиц бронированной техники и более двух десятков боевиков. Воспользовавшись временным прекращением огня, российские подразделения провели перегруппировку, перебазировавшись на запасные позиции.

Старший лейтенант Артем Шульц - командир взвода, старший офицер реактивной артиллерийской батареи

Старший лейтенант Артем Шульц, действуя в составе своего подразделения, выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся российских подразделений. Под постоянным огневым воздействием противника, старший лейтенант Шульц оперативно принимал решения по ведению артиллерийского огня и смене огневых позиций, нанося существенный урон живой силе и военной технике украинских противника. В ходе выполнения огневых задач, действуя профессионально и слажено с личным составом расчетов взвода, огнем боевых машин уничтожил наблюдательный пункт противника, две минометные секции, пять единиц техники и более 30 украинских националистов.

© Минобороны России

Слаженная работа личного состава старшего лейтенанта Артема Шульца сорвала наступление противника и отбросила его на исходные рубежи. Воспользовавшись временным прекращением огня, старший лейтенант Шульц принял решение на вывод подразделения на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевых задач.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. 

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