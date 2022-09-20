Танковые маневры и восстановление связи: новые подвиги бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

© Минобороны России

Сергей Петрущенков своевременно раскрыл замысел боевиков, доложил командованию и вступил в бой с противником. Маневрируя на поле боя, укрываясь в складках местности, экипаж танка под командованием сержанта Петрущенкова огнем из танкового орудия и пулемета уничтожил две боевые машины пехоты и до десятка националистов. В результате одного из обстрелов неприятеля, в танк Сергея попал снаряд, но боевая машина осталась на ходу. Петрущенков получил ранение. Товарищи оказали первую медицинскую помощь своему командиру, который отказался покидать поле боя и продолжил выполнять боевую задачу. Отбив атаку боевиков, экипаж танка передислоцировался на запасную позицию, где Сергей Петрущенков был передан медикам и доставлен в полевой медицинский пункт.

Старший лейтенант Владислав Терземан - командир взвода связи

С первых дней проведения специальной военной операции, в составе экипажа мобильного комплекса, Владислав Терземан выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских войск. Российские подразделения удерживали занимаемые позиции, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов.