В ФСБ рассказали подробности задержания мужчины, готовящего теракт в Южно-Сахалинске

При обыске в квартире задержанного, оперативники нашли самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления.

© Видео: УФСБ РФ по Сахалинской области © Фото: УФСБ РФ по Сахалинской области

Сотрудники ФСБ России рассказали о ходе и итогах следствия в отношении задержанного в 2021 году жителя Сахалинской области, который готовил террористического акт. По версии следствия он рассчитывал осуществить подрыв в одном из образовательных учреждений Южно-Сахалинска.

«В ходе осмотра личных вещей, обнаружено самодельное взрывное устройство и компоненты к его изготовлению. В мобильном телефоне объекта обнаружены фотографии и видео плана образовательного учреждения и подходов к немую, что подтверждает его реальные намерения», - рассказал сотрудник УФСБ по Сахалинской области.

Первый Восточный окружной военный суд признал собранные следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области доказательства достаточными для вынесения подсудимому обвинительного приговора. Решением суда ему назначено наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы. Кроме того, его оштрафовали на 150 000 рублей.