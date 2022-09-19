Сальдо после неудачного покушения вернулся к руководству Херсонской областью
Накануне чиновник впервые после госпитализации принял участие в совещании.
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В понедельник Владимир Сальдо вернулся к исполнению обязанностей руководителя Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Накануне чиновник впервые после госпитализации принял участие в совещании. Отмечается, что он здоров и чувствует себя хорошо.
Напомним, ранее в администрации Херсонской области заявляли об обнаружении самодельного взрывного устройства. Его обезвредили, предотвратив покушение на Владимира Сальдо.
Отмечалось, что нашедшие бомбу прохожие обратились к российским военнослужащим. Саперы и обезвредили бомбу.
*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.