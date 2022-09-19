Пилот самолета умер во время рейса Новокузнецк - Санкт-Петербург

Самолет под управлением второго пилота совершил экстренную посадку на запасной аэропорт в Омске.

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Командир воздушного судна, следовавшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался в аэропорту Омска после экстренной посадки. Доследственную проверку по факту его смерти ведет Омский следственный отдел на транспорте.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что инцидент произошел 18 сентября в 23.00 (2.00 мск). Самолет под управлением второго пилота совершил экстренную посадку на запасной аэропорт в Омске из-за того, что командир воздушного судна почувствовал себя плохо.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и других членов экипажа не пострадал.

В пресс-службе регионального Минздрава в то же время рассказали, что командир воздушного судна скончался еще до приезда скорой помощи. Прибывшие в аэропорт за 10 минут до посадки медики констатировали смерть пилота, пояснили в министерстве.