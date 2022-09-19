Мобильный и эффективный: «Звезда» показала работу кочующего миномета «Василек» ДНР в кузове грузовика

Корреспонденту Павлу Кутаренко удалось максимально близко подобраться к линии соприкосновения и снять эксклюзивные кадры из зоны спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры работы расчетов миномета 2Б11. С миномета за минуту снимают маскировку и приводят в готовность к бою. Работают расчеты 1-й славянской бригады Народной милиции, которые воюют на Авдеевском направлении с первого дня специальной военной операции.

«Ноу-хау» первой славянской бригады - кочующий миномет 2Б9 «Василек», установленный в кузове грузовика. Съемочная группа «Звезды» - первая, кто снял боевую работу в Донбассе этой весьма оригинальной версии тачанки. Орудие калибром 82 мм стреляет осколочными минами, радиус поражения - до 18 метров.

«Очень грозное оружие! Скорострельность - 100-120 выстрелов в минуту. То есть пока первая мина приземлится - при слаженной работе расчета 50-я взлетит в воздух», - рассказал командир взвода минометной батареи.

Мины «Василька» распускают «бутоны» в окопах с пехотой противника.

Без квадрокоптера минометные расчеты как без глаз. Его главная задача - найти очередные цели и передать их координаты. Из Авдеевки уже восемь лет ВСУ обстреливают Донецк и пригороды. С коптера видно, что противник окопался обстоятельно - есть несколько линий траншей и окопов, «лисьи норы». Но и там расчеты минометов «достают» противника благодаря слаженной работе корректировщиков огня с их «птичками».

Главная задача минометчиков - поддержка огнем штурмовых групп мотострелков. Вместе они планомерно выбивают врага из Авдеевского укрепрайона.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов