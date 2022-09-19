Умер рекордсмен по длительности полета в космосе Валерий Поляков

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В Роскосмосе сообщили о смерти Героя России, советского летчика-космонавта и обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос Валерия Полякова. Легендарный полет выполнялся с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года.

«Он жил и работал на орбитальной станции "Мир" 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полет», - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

В Роскосмосе также рассказали, что в активе у Валерия Полякова две космические экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Как подчеркивается, «его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос».

За первый полет в космос Полякову в 1989 году присвоили звание Героя Советского Союза. За второй полет, во время которого космонавт и установил рекорд, ему присвоили звание Героя России.

В Роскосмосе выразили глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Полякова.