Работа кипит: военнослужащие ВВО завершают земляные работы на участке строительства БАМа

Выполнено уже 85% от планируемых основных земляных работ. Это при том, что именно на этом отрезке находятся места залегания вечной мерзлоты.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Восточного военного округа завершают возведение насыпи земляного полотна на участке строительства второго пути Байкало-Амурской магистрали.

Заложено более 300 тысяч кубометров скального грунта на перегоне Улак-Верхнезейск, где пройдет двухпутная вставка - так называется участок, оборудованный так, чтобы максимально повысить пропускную способность.

Выполнено уже 85% от планируемых основных земляных работ. Это при том, что именно на этом отрезке находятся места залегания вечной мерзлоты.

Ранее в эфире программы «Военная приемка» мы рассказывади, чем конкретно занимаются Вооруженные силы РФ в глухой амурской тайге, и каким будет БАМ 21 века. Съемочная группа «Звезды» побывала на разных точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов