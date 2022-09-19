Контрбатарейный огонь и удержание высоты: новые подвиги ВС РФ в зоне спецоперации
Российские военнослужащие проявляют подлинное мужество и личный героизм в ходе специальной военной операции на Украине, смело и решительно вступают в бой с превосходящими силами противника, обращая в бегство националистов и иностранных наемников.
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Капитан Дмитрий Лебедев - командир артиллерийской батареи
Батарея под командованием капитана Дмитрия Лебедева успешно выполняла задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам.