Армия Контрбатарейный огонь и удержание высоты: новые подвиги ВС РФ в зоне спецоперации Ян Брацкий Российские военнослужащие проявляют подлинное мужество и личный героизм в ходе специальной военной операции на Украине, смело и решительно вступают в бой с превосходящими силами противника, обращая в бегство националистов и иностранных наемников. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Капитан Дмитрий Лебедев - командир артиллерийской батареи Батарея под командованием капитана Дмитрия Лебедева успешно выполняла задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам. © Минобороны России Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, капитан Лебедев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейной огня противника. Благодаря точным расчетам и своевременному огню, батарея Дмитрия Лебедева не позволила воспользоваться преимуществом местности и сорвала контрнаступление неприятеля. Воспользовавшись временным прекращением огня, капитан Лебедев оперативно произвел смену позиций батареи и вывел

ее в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач по поражению противника. Лейтенант Игорь Гвоздев - командир огневого взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Взвод управления артиллерийской батареи под руководством лейтенанта Игоря Гвоздева выполнял поставленные задачи по поддержке подразделений армейской группировки и союзных войск. Во время наступления противника, находясь на наблюдательном пункте, лейтенант Гвоздев с подчиненными обнаружили замаскированный опорный пункт взвода националистов. © Минобороны России Находясь под шквальным огнем стрелкового оружия и артиллерии противника, Дмитрий продолжил вести корректировку огня. Благодаря мужеству лейтенанта, а также точным и своевременным целеуказаниям, противник понес серьезные потери. Уничтожен один опорный пункт взвода,

две минометные секции и свыше 60 националистов и иностранных наемников. Потеряв опорный пункт и личный состав, противник был вынужден отступить. Воспользовавшись этим, лейтенант Гвоздев отдал распоряжение на перемещении на новые позиции. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было. Лейтенант Дмитрий Траценко - командир мотострелкового взвода Ударная группа под командованием лейтенанта Дмитрия Траценко выполняла боевую задачу по обороне района. В ходе боестолкновения с наступающими силами противника, подразделение Дмитрия нанесло существенный ущерб боеспособности врага. Были уничтожены свыше трех огневых позиций и более 20 националистов. © Минобороны России Своевременно обнаружив выдвижение резервов противника, Дмитрий организовал взаимодействие с артиллерийским подразделением, прикрывающим район обороны, обеспечил точное целеуказание, в результате чего выдвигающиеся подкрепления противника были поражены массированным огневым ударом и враг был отброшен от рубежа обороны с большими потерями. Решительные и своевременные действия лейтенанта Траценко в ходе боестолкновения позволили сохранить жизнь и здоровье личного состава группы. Отбросив противника, лейтенант Траценко вывел группу на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевых задач по его сдерживанию. Старший лейтенант Евгений Кузнецов - командир мотострелкового взвода Взвод под командованием старшего лейтенанта Евгения Кузнецова выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинскими националистами была предпринята попытка отбить высоту. © Минобороны России Евгений проявил мужество и героизм, ведя бой с превосходящими силами противника. В течение суток взвод лейтенанта Кузнецова успешно сдерживал натиск националистов. В ходе боестолкновения противник понес серьезные потери. Были уничтожены 11 националистов и три БМП. Не сумев выбить подразделение старшего лейтенанта Кузнецова с занимаемой высоты, противник отступил. Воспользовавшись прекращением огня, старший лейтенант Евгений Кузнецов принял решение на отвод войск на ранее заготовленные позиции, с целью сохранения жизни и здоровья подчиненных. Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Кузнецова удалось избежать потерь среди личного состава. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика