Армия Армия Армия

Контрбатарейный огонь и удержание высоты: новые подвиги ВС РФ в зоне спецоперации

Ян Брацкий
00:10 19.09.2022
Российские военнослужащие проявляют подлинное мужество и личный героизм в ходе специальной военной операции на Украине, смело и решительно вступают в бой с превосходящими силами противника, обращая в бегство националистов и иностранных наемников.
Контрбатарейный огонь и удержание высоты: новые подвиги ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Капитан Дмитрий Лебедев - командир артиллерийской батареи

Батарея под командованием капитана Дмитрия Лебедева успешно выполняла задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам.

© Минобороны России

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, капитан Лебедев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейной огня противника. Благодаря точным расчетам и своевременному огню, батарея Дмитрия Лебедева не позволила воспользоваться преимуществом местности и сорвала контрнаступление неприятеля. Воспользовавшись временным прекращением огня, капитан Лебедев оперативно произвел смену позиций батареи и вывел
ее в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач по поражению противника. 

Лейтенант Игорь Гвоздев - командир огневого взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи

Взвод управления артиллерийской батареи под руководством лейтенанта Игоря Гвоздева выполнял поставленные задачи по поддержке подразделений армейской группировки и союзных войск. Во время наступления противника, находясь на наблюдательном пункте, лейтенант Гвоздев с подчиненными обнаружили замаскированный опорный пункт взвода националистов.

© Минобороны России

Находясь под шквальным огнем стрелкового оружия и артиллерии противника, Дмитрий продолжил вести корректировку огня. Благодаря мужеству лейтенанта, а также точным и своевременным целеуказаниям, противник понес серьезные потери. Уничтожен один опорный пункт взвода,
две минометные секции и свыше 60 националистов и иностранных наемников. Потеряв опорный пункт и личный состав, противник был вынужден отступить. Воспользовавшись этим, лейтенант Гвоздев отдал распоряжение на перемещении на новые позиции. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было.

Лейтенант Дмитрий Траценко - командир мотострелкового взвода

Ударная группа под командованием лейтенанта Дмитрия Траценко выполняла боевую задачу по обороне района. В ходе боестолкновения с наступающими силами противника, подразделение Дмитрия нанесло существенный ущерб боеспособности врага. Были уничтожены свыше трех огневых позиций и более 20 националистов.

© Минобороны России

Своевременно обнаружив выдвижение резервов противника, Дмитрий организовал взаимодействие с артиллерийским подразделением, прикрывающим район обороны, обеспечил точное целеуказание, в результате чего выдвигающиеся подкрепления противника были поражены массированным огневым ударом и враг был отброшен от рубежа обороны с большими потерями.

Решительные и своевременные действия лейтенанта Траценко в ходе боестолкновения позволили сохранить жизнь и здоровье личного состава группы. Отбросив противника, лейтенант Траценко вывел группу на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевых задач по его сдерживанию. 

Старший лейтенант Евгений Кузнецов - командир мотострелкового взвода

Взвод под командованием старшего лейтенанта Евгения Кузнецова выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинскими националистами была предпринята попытка отбить высоту.

© Минобороны России

Евгений проявил мужество и героизм, ведя бой с превосходящими силами противника. В течение суток взвод лейтенанта Кузнецова успешно сдерживал натиск националистов. В ходе боестолкновения противник понес серьезные потери. Были уничтожены 11 националистов и три БМП. Не сумев выбить подразделение старшего лейтенанта Кузнецова с занимаемой высоты, противник отступил.

Воспользовавшись прекращением огня, старший лейтенант Евгений Кузнецов принял решение на отвод войск на ранее заготовленные позиции, с целью сохранения жизни и здоровья подчиненных. Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Кузнецова удалось избежать потерь среди личного состава.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:51 В стране и мире
В центре Мелитополя рядом с автомобилями мирных жителей прогремел взрыв
16:49 В стране и мире
Власти Херсона заявили, что целью атаки ВСУ мог стать российский центр гумпомощи
15:12 В стране и мире
Видео
Шестеро детей пострадали при столкновении двух иномарок в Москве
13:50 В стране и мире
Путин провел телефонные разговоры с главами Киргизии и Таджикистана
13:22 Армия
Видео
МО РФ: в ДНР уничтожены пункты базирования наемников американской ЧВК «Академия»
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.