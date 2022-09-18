Аналитик рассказал, на какие запросы смартфона не стоит соглашаться

По словам эксперта, руководствоваться нужно здравым смыслом и разрешать доступ только к тем данным, которые необходимы для работы приложения.

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Давая приложениям смартфона доступ к данным, нужно руководствоваться здравым смыслом, и на некоторые запросы следует отвечать отказом. Таким мнением поделилась аналитик группы оперативного мониторинга Татьяна Лынова.

Некоторые разрешения, по словам эксперта, нужно давать, так как они необходимы для работы приложения. Какие-то из функций могут быть пока не нужны пользователю или не изучены, но это не значит, что нужно запрещать приложению доступ к соответствующим данным.

«Например, для переводчика доступ к камере может потребоваться, чтобы "отсканировать" текст с бумаги, а доступ к контактам, чтобы переслать результат перевода. Разрешения, таким образом, могут требоваться, но они не обязательны для выполнения основной задачи - перевода текста, в данном случае», - пояснила она в интервью агентству «Прайм».

Однако некоторые запросы никак не связаны с правильной работой приложений. Лынова привела в пример доступ к камере в калькуляторе и сказала, что в подобных случаях стоит отказаться. Она добавила, что не менее важную роль играет и источник установки приложения. Некоторым разработчикам можно доверять, некоторым нет.

Ранее эксперт рассказал, как сэкономить мобильный трафик. Он указал, что больше всего трафика уходит на просмотр видео. Также он напомнил, что мобильные операторы предоставляют безлимитный трафик для конкретных соцсетей.