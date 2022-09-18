В стране и мире Потолок обрушился на детей в спортзале во время землетрясения на Тайване Ирина Елагина Землетрясение стало причиной обрушения потолка в Национальном спортивном центре города Таоюань на Тайване. © Видео: Chen Goway.youtube © Фото: ettoday Читайте нас на: Потолок площадки для игр в бадминтон в Национальном спортивном центре Таоюань Бадэ на Тайване обрушился во время тренировки детей днем 18 сентября. Причиной инцидента стало землетрясение на острове.

Как сообщает тайваньский новостной сайт ETtoday, при обрушении пострадал один человек, его поцарапало упавшими пластиковми панелями потолка со светильниками. После оказания медицинской помощи он вернулся домой.

https://www.ettoday.net/news/20220918/2340807.htm © Chen Goway.youtube Бадминтонная площадка находится на пятом этаже в Национальном спортивном центре, открытом на Тайване в октябре 2011 года. Чтобы избежать подобных обрушения, мэр города Чжэн Вэньцань поручил проверить состояние здания, а техникам и инженерам дать оценку методу строительства из армированной звукоизоляционной плиты, легкой стали и сэндвич-панелей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика