Потолок обрушился на детей в спортзале во время землетрясения на Тайване
Землетрясение стало причиной обрушения потолка в Национальном спортивном центре города Таоюань на Тайване.
© Видео: Chen Goway.youtube © Фото: ettoday
Потолок площадки для игр в бадминтон в Национальном спортивном центре Таоюань Бадэ на Тайване обрушился во время тренировки детей днем 18 сентября. Причиной инцидента стало землетрясение на острове.
Как сообщает тайваньский новостной сайт ETtoday, при обрушении пострадал один человек, его поцарапало упавшими пластиковми панелями потолка со светильниками. После оказания медицинской помощи он вернулся домой.
https://www.ettoday.net/news/20220918/2340807.htm
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