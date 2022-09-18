В стране и мире Глава администрации Херсонской области Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании Игнат Далакян Замглавы администрации региона сообщил, что Владимир Сальдо «жив, здоров, чувствует себя хорошо». © Фото: Владимир Сальдо, телеграм Читайте нас на: Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо впервые после госпитализации принял участие в совещании. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «С Владимиром Сальдо мы проводили первое (после госпитализации - прим. ред.) совещание, я думаю, мы запишем совместное видео… Владимир Сальдо жив, здоров, чувствует себя хорошо», - сказал Стремоусов в эфире «Соловьев. Live». Ранее администрация Херсонской области заявляла, что было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, что предотвратило покушение на Владимира Сальдо. Отмечалось, что обнаружившие взрывное устройство прохожие обратились военнослужащим РФ, после чего саперы обезвредили бомбу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика