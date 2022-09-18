Тень операции «Фантом»: как КГБ переигрывала и продолжает переигрывать ЦРУ

О настоящей легенде для западной разведки мало кто знает в РФ, хотя «игра на живца» в то время могла оказаться максимально опасной для ее участников.

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Оперативная игра была и остается одним из основных приемов в работе спецслужб - кто кого введет в заблуждение, более ловко заметет следы и подберется к гостайнам? Как в жизни, одни руководствуются принципами справедливости и защиты добра, а другие - сеют по всему миру страх, боль и ненависть. Последнее - это про ЦРУ.

Недружественной организации исполняется 75 лет. За годы работы Центральное разведывательное управление США не просто разрослось в мощную и самую известную американскую спецслужбу, но и превратилось в настоящую «империю зла», на счету которой многочисленные диверсии, провокации, цветные революции и госперевороты.

Как выразился накануне юбилейной даты глава СВР Сергей Нарышкин, поздравлений из Москвы в адрес ЦРУ не будет. Вместо этого, как он заявил, следует напомнить Вашингтону о том, как наши профильные спецслужбы все это время переигрывали и продолжают переигрывать американские.

Войну СССР западные спецслужбы объявили еще в 1946 году, после Фултонской речи Уинстона Черчилля. На обострение пошло британское разведывательное ведомство. Годом позже президент США Гарри Трумэн подписал документ о создании ЦРУ. Но первый блин, как водится, получился комом: аналитики только что созданной специальной, как себя позиционировала ЦРУ, всемирной разведывательной службы допустили появление у СССР ядерного оружия. Просто не смогли вычислить каналы, по которым советским ученым приходила информация.

«Американские разведчики полностью проспали советский атомный проект. 20 сентября 1949 года аналитический отдел ЦРУ дал прогноз, что первая советская атомная бомба появится в середине 1953 года. Оконфузились, как говорится, по полной. За 22 дня до публикации данного прогноза в Советском Союзе состоялось первое испытание советского ядерного устройства. Через три дня после доклада аналитиков ЦРУ президенту Трумэну пришлось публично признать, что атомная бомба у русских уже есть», - рассказал глава СВР Сергей Нарышкин.

Первым, и едва ли не самым серьезным «отложенным» успехом стала операция «Калибр» - заброс на Украину в начале 50-х годов специально обученных диверсантов из числа сбежавших с гитлеровцами украинских националистов, 89 из которых удалось арестовать и предать суду. На вопрос сколько не удалось поймать не смогли ответить ни МГБ, ни КГБ СССР. Именно последствия этой чудовищной по своему цинизму операции, перекроившей умы поколения, и «взрывают» сегодня планету. Это была та самая, целая «переписанная история» народа, которую втайне рассказывали тем, кто родился и вырос после войны.

Конец 70-х и начало и середина 80-х стали самыми жесткими годами противостояния ЦРУ и КГБ. Американцы пытались выкрасть советских ученых и авиаконструкторов, электронщиков и математиков, вербовали недовольных жизнью и обиженных, ловили на провокации. Ситуация была настолько жесткая, что пришлось создавать даже специальный отдел по противодействию американской резидентуре.

Одним из приоритетных направлений работы ЦРУ в Советском Союзе в те года было Ленинградское - судостроение, точная механика, вычислительная техника, оптика; именно туда вице-консулом посольства США был оправлен кадровый сотрудник ЦРУ Лон Дэвид Аугустенборг, потомственный разведчик. Его отец организовывал Будапештский бунт в 1956 году. Аугустенборга и его жену нужно было срочно вывести из игры, и для этого американцам скормили наживку в виде крайне ценной информации и предупредили, где можно будет получить еще. Удар по американской резидентуре оказался настолько мощным, что ЦРУ фактически пришлось свернуть свою работу на Ленинградском направлении. А у СССР, в свою очередь, появился атомный ракетный крейсер «Киров» и подводные лодки, факультет кибернетики в университете ИТМО и мощнейшие турбины для электростанций. Оперативная игра увенчалась успехом.

Операция «Фантом» - настоящая легенда для западной разведки, которую проходят в университетах, но в РФ о ней мало кто знает. Цель была самая простая: надо было понять, как исчезают из СССР нужные американцам люди. Способы и варианты маскировки, которые помогали людям буквально «растворяться в пространстве», сотрудники ЦРУ официально раскроют лишь через 30 лет. И тогда Валентин Клименко, начальник 2-го Главного управления КГБ СССР, пошел на беспрецедентный шаг - предложил игру «на живца», реального советского разведчика, который должен был предложить свои услуги резиденту ЦРУ. Этим человеком должен был стать Александр Жомов, руководитель Службы наружного наблюдения американского отдела, и наживку он предложил впечатляющую.

В баре пресс-центра МИД состоялась первая встреча и разговор об операции «Фантом» между Клименко и Жомовым. О том, как она будет проводиться, знали всего три человека в Советском Союзе - Председатель КГБ Виктор Чебриков, руководитель операции Валентин Клименко и сам Александр Жомов. Информацию нужно было передавать только первому лицу, то есть резиденту ЦРУ в Москве - им был тогда Джек Даунинг. Он отправился на поезде Москва-Хельсинки, по ночам выходил курить в тамбур, где Жомов и передал ему информацию, назвавшись агентом «Эдвином». Так началась операция «Фантом».

Дальше пошли проверки «инициативщика». Люди, которых не надо вербовать, и которые сами идут на контакт, всегда вызывают подозрение разведки. Американцы дали Жомову оперативный псевдоним «Пролог» и тщательно анализировали и перепроверяли все данные, которые он приносил. Почтовыми ящиками стали дипломатические машины посольства. Для «Пролога» была специальная история - машина была открыта, на заднем сидении лежал портфель, из секретного отделения можно было достать руководство к действию, после чего закрыть машину и уйти.

Главной проверкой должен был стать прямой разговор агента и опера ЦРУ. Он прошел за игрой в шахматы в общественном парке. Проверки показали истинность намерений завербованного агента, и Жомова начали готовить к эвакуации в США, чтобы сдать «крота». Но неожиданно резидент ЦРУ прекратил выходить на связь. Глава КГБ отдал приказ ждать, но и Жомов, и Клименко четко понимали, что провала нет и решили пойти ва-банк.

Знаменитый дипломатический дом на Кутузовском, где располагались квартиры CNN, NBC, Newsweek, квартира резидента ЦРУ. Когда связь с «Прологом» прервалась, Жомов и Клименко прорвались через все кордоны охраны, пользуясь своим иммунитетом, и прямо на дверь квартиры резидента приклеили белый стикер, на котором от руки написали: «Слава Богу, сегодня пятница - СПБ». Полная абракададабра для тех, кто ничего не понимает, и понятный знак для того, кто поддерживал связь с «Прологом».

Ленинградский вокзал, поезд Москва-Хельсинки, резидент вышел на связь. Стало известно, что «Пролога» начали готовить к эвакуации из СССР. Тут всплыла очень интересная деталь: ЦРУ в своей работе используют различные теории, к примеру, что у каждого человека на земле должен быть свой двойник; когда все было готово, в СССР прилетел человек, как две капли воды похожий на самого Жомова. С документами на Жомова. И потом этот человек улетел в США по своим документам. И вот здесь произошла ошибка.

Американцы не учли одной единственной детали: этот агент был дискредитирован - уже приезжал в Советский Союз и числился в картотеке КГБ в качестве оперативника ЦРУ. Соответственно, выезжать по его документам было нельзя. Американцам пришлось все переделывать, организовывать все новые и новые способы эвакуации и предлагать их своему ценнейшему агенту, который должен был сдать им «крота». Все возможные варианты нелегального вывоза людей из СССР стали известны. На паром Таллин-Хельсинки больше не попал ни один человек из тех, что были так нужны ЦРУ. Операция «Фантом» продолжалась три года. И это - только один из эпизодов, из которых складывалось противостояние ЦРУ и КГБ. Множество других все еще находятся под грифом «Секретно».

О том, что происходит в противостоянии спецслужб сегодня, станет известно в лучшем случае лет через 50, а, может быть, и через все 100. Как сказал около 30 лет назад один из председателей КГБ СССР Виктор Чебриков, на долю которого пришлась самая горячая пора войны между ЦРУ и КГБ - государственная безопасность не может существовать самостоятельно. А когда линия государства станет твердой, тогда появятся успехи в борьбе с терроризмом и другими антигосударственными явлениями. Государство без сильной спецслужбы обречено на провал.