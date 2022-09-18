Армия За сутки в районе Николаева уничтожены более 180 украинских боевиков Вместе с живой силой были уничтожены 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Удар высокоточным оружием ВКС РФ в районе Николаева поразил личный состав и военную технику подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. В целом, по данным Министерства обороны России, за сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей. Ранее украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе. Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей» сообщил, что ВСУ не могут наступать на Васильевском направлении после уничтожения их позиций артиллерией ВС РФ. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика