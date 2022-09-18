За сутки в районе Николаева уничтожены более 180 украинских боевиков
Вместе с живой силой были уничтожены 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.
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Удар высокоточным оружием ВКС РФ в районе Николаева поразил личный состав и военную технику подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
В целом, по данным Министерства обороны России, за сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей.
Ранее украинский боевик рассказал американской газете о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе. Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей» сообщил, что ВСУ не могут наступать на Васильевском направлении после уничтожения их позиций артиллерией ВС РФ.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов