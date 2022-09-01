Такую возможность банки будут обеспечивать с помощью официального сайта и мобильного приложения.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Россияне с 1 сентября смогут открывать счета без посещения офиса банка. Банки с универсальной лицензией теперь должны обеспечить возможность физлицам производить открытие счетов и вкладов, а также получать кредиты в российской национальной валюте онлайн.

В соответствии с законом, такую возможность денежно-кредитные организации будут обеспечивать с помощью своего официального сайта, а также мобильного приложения, разработанного в соответствии с требованиями Центробанка.

Кроме того, теперь у россиян появилась возможность самим регистрировать свои данные в Единой биометрической системе, при этом не приезжая в офиса банка. Таким образом, сдача биометрии станет доступнее.