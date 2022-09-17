Депутат партии Зеленского появился на публике в свитере с буквой V

Позже он извинился за свой поступок, назвав его «безрассудством».

© Фото: Тростянецкий горсовет

Депутат Верховной Рады от партии Зеленского Николай Задорожный попал на фотографии в свитере с буквой V, с недавних пор ставшей символом поддержки специальной военной операции. Он появился в этом свитере на мероприятии в Тростянце Сумской области.

Тростянецкий горсовет опубликовал в соцсети фотографии, где политик поздравляет лесников с профессиональным праздником. После этого Задорожный написал пост, где извинился за этот поступок.

«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите мое безрассудство», - цитирует его РИА Новости.

Сейчас символы поддержки СВО буквы Z и V запрещены на территории Украины. А вот символику дивизии СС «Галичина» можно свободно распространять на всей территории страны. Недавно суд Киева отменил решение о признании этой символики нацистской.