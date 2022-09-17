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В США констатировали кризис в обществе, экономике и потерю доверия в мире

Марина Крижановская
02:05 17.09.2022
Говоря о теме участия США в конфликте на Украине, обозреватель отметил, что у государства нет четких целей в этом конфликте, а также стратегии выхода из него.
В США констатировали кризис в обществе, экономике и потерю доверия в мире
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net Globallookpress
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В Соединенных Штатах все более наблюдается раскол в обществе, раскол между двумя политическими партиями - Республиканской и Демократической, а также наблюдается давление, обусловленное экономическими и внешнеполитическими причинами. Все это говорит о том, что США находятся в упадке.

С таким мнением в своем материале выступил Уильям Молуни в одном из американских изданий. Его мысли приводит ТАСС. В частности, Молуни делает выводы, что две войны - в Ираке и Афганистане - не принесли США ни победы, ни доверия в мировом сообществе.

«Главной причиной упадка Америки стал ущерб, который она нанесла себе сама. Прежде всего - это две изнурительные войны, которые, несмотря на огромные экономические затраты, завершились катастрофически, оставив в наследство крах руководства, политический раскол и значительно снизившееся доверие к Америке в мире», - написал американский обозреватель.

Также он рассмотрел кейс с четырьмя серьезно противостоящими США странами: Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. По его мнению, они вчетвером делают еще более опасным положение американского государства в мире, приближая конец его деспотической гегемонии. Вместе с тем, Молуни считает, что эти четыре страны действуют согласованно «для реализации своего совместного проекта - ослабления Соединенных Штатов».

Обозреватель из США затронул и тему участия его страны в прокси-войне на Украине. Он отметил, что у США нет четких целей в этом конфликте, а также стратегии выхода из него, что в конечном счете приведет к значительным тратам со стороны НАТО.

«Соединенные Штаты, показывая, что мы, по всей видимости, ничему не научились на своих ошибках в Ираке и Афганистане, решительно втянули НАТО в опосредованную войну с Россией на Украине, снова ввязавшись в потенциально продолжительный конфликт без ясно обозначенных целей и жизнеспособной стратегии выхода, что, безусловно, потребует от НАТО значительных объемов средств и вооружений», - подчеркнул Уильям Молуни.

Свои мысли он завершил словами, что эти и другие тяжелые вызовы «стали бы серьезным испытанием для позиции Соединенных Штатов в мире даже в условиях социальной сплоченности в стране и экономического превосходства, что было нам до сих пор привычно». И добавил, что «ни одного из этих условий сегодня нет».

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