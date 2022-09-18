Отражая атаки радикалов: в МО сообщили о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Гвардии рядовой Дмитрий Полупанов

Опорный пункт подразделения был обстрелян. В результате было выведено из строя обеспечивающее электропитание оборудование. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел гвардии рядовой Дмитрий Полупанов выполнил срочный ремонт и восстановил электросети.

Это позволило подразделению не допустить потери управления. После выполнения ремонта Дмитрий Полупанов оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, в котором он лично уничтожил отделение противника.

В результате попадания снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Гвардии рядовой Дмитрий Полупанов находился рядом и немедленно бросился на помощь. Он извлек двух раненых, находившихся без сознания, эвакуировал их в укрытие и оказал первую помощь.

Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается гвардии рядовой Полупанов, атака превосходящих сил противника была успешно отражена. Большие потери в живой силе противника позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.