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Отражая атаки радикалов: в МО сообщили о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 18.09.2022
Российские военнослужащие, применяя профессиональные знания, успешно отражают попытки прорыва обороны со стороны противника, оперативно восстанавливают связь и спасают жизни своих сослуживцев.
Отражая атаки радикалов: в МО сообщили о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно и самоотверженно сражающихся на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Владислав Лихоманов

Расчет под командованием старшего сержанта Лихоманова выполнял задачу
по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих.

Занимая тактически выгодную позицию, расчет под командованием старшего сержанта Владислава Лихоманова при ведении оборонительных действий отразил две атаки значительно превосходящего числом противника.

Прицельным огнем старшего сержанта Лихоманова было уничтожено три вражеских танка, две БМП противника и до 30 националистов. Наступающим боевикам был нанесен существенный урон, они были лишены возможности продолжать наступление. Пользуясь временным затишьем, старший сержант Владислав Лихоманов обеспечил передислокацию позиций в безопасный район для перегруппировки.

© Минобороны России

Гвардии младший сержант Владимир Тарусов

Подразделение, в составе которого действовал гвардии младший сержант Владимир Тарусов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Пытаясь прорвать оборону наших войск, украинские националисты атаковали район расположения российских подразделений.

В ходе боестолкновения Владимир Тарусов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три единицы бронетехники противника и плотным огнем из крупнокалиберного пулемета  отразил наступление пехоты боевиков. В результате националисты отступили.

Использовав временное затишье, гвардии младший сержант Владимир Тарусов произвел смену позиций и вывел личный состав с военной техникой в безопасный район. Среди военнослужащих подразделения потерь допущено не было.

© Минобороны России

Гвардии сержант Владимир Борозенец

Группа российских десантников, в составе которой действовал гвардии сержант Владимир Борозенец, выполняла задачу по обороне позиций российских войск. Пытаясь вернуть утраченные позиции, националисты раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи.

Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, Владимир Борозенец отражал атаки радикалов. Он уничтожал прорывающихся боевиков огнем из гранатомета.

Группа, в составе которой действовал Владимир, в течение дня отразила несколько атак врага. Живой силе и вооружению националистов был нанесен значительный урон. Противник вынужден был отступить. Используя временное затишье, подразделение гвардии сержанта Владимира Борозенца передислоцировалось в безопасный район, что позволило избежать жертв среди российских военнослужащих.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Дмитрий Полупанов

Опорный пункт подразделения был обстрелян. В результате было выведено из строя обеспечивающее электропитание оборудование. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел гвардии рядовой Дмитрий Полупанов выполнил срочный ремонт и восстановил электросети.

Это позволило подразделению не допустить потери управления. После выполнения ремонта Дмитрий Полупанов оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, в котором он лично уничтожил отделение противника.

В результате попадания снарядов националистов одна из боевых машин загорелась. Гвардии рядовой Дмитрий Полупанов находился рядом и немедленно бросился на помощь. Он извлек двух раненых, находившихся без сознания, эвакуировал их в укрытие и оказал первую помощь.

Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается гвардии рядовой Полупанов, атака превосходящих сил противника была успешно отражена. Большие потери в живой силе противника позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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