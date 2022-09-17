Футболисты «Зенита» в гостях переиграли московское «Динамо»

Второй тайм петербуржцы провели в большинстве из-за удаления игрока столичной команды.

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Петербургский «Зенит» на выезде победил московское «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Гостям удалось дважды поразить ворота Антона Шунина. Сначала отличился Андрей Мостовой (на 35-й минуте) и уже в добавленное время ворота москвичей взял нападающий Густаво Мантуан (90+3). Примечательно, что бразильский форвард пробыл на поле всего пять минут, заменив в конце поединка полузащитника Маркуса Вендела.

Судейская бригада встречи отметила грубую игру хозяев поля и дважды выдала «горчичник» Роберто Фернандесу, после второй желтой карточки защитнику пришлось выйти из игры, оставив свой клуб в меньшинстве в центральном матче тура.

Победой над столичным «Динамо» сине-бело-голубые упрочили свое положение в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Динамо» откатилось на шестую позицию с 16 очками.