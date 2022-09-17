Бросок в «Авангард»: журналисты испытали себя на прочность в пресс-туре в центре патриотического воспитания

За два года в центре прошли подготовку более 35 тысяч школьников из Москвы, Подмосковья и других регионов страны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В лесу Подмосковья состоялся специфический журналистский пресс-тур в центр патриотического воспитания «Аванград».

Репортерам предложили самостоятельно пройти курс молодого бойца, чтобы лучше понять, как именно старшеклассники получают подготовку в «Авангарде». После инструктажа журналисты поделили на две команды, чтобы отработать в ходе состязаний ориентирование на местности, оказание первой медпомощь и ведение условного боя.

В центре отметили, что представительницы прекрасного пола нередко активнее, чем мужчины, а самое популярное среди молодежи направление - тактическая, огневая и медицинская подготовка.

За два года в центре «Авангард» прошли подготовку более 35 тысяч школьников из Москвы, Подмосковья и других регионов страны.