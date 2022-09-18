Торпеда и антиторпеда: гендиректор «КТРВ» рассказал о новом противолодочном комплексе «Пакет-Э/НК»

Комплекс ищет противника с помощью гидроаккустической станции, которая засекает снаряд и рассчитывает его направление, скорость и дистанцию, и дает команду антиторпеде, перехватывающей и уничтожающей его.

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Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову, как работает малогабаритный противолодочный торпедный комплекс «Пакет-Э/НК», способный работать и как торпеда, и как антиторпеда.

«В нем в одном заключены торпеда и антиторпеда. Это и средство нападения и поражения противника, и защита от его оружия, которое выпускается, чтобы его перехватить вовремя. Это - дальнейшее направление, чтобы сделать не два разных типа, торпеда и антиторпеда, а объединить это все в одном изделии», - сказал он.

На настоящее время данная идея реализована только в комплексе «Пакет»: он ищет противника с помощью гидроаккустической станции, засекающей подводный снаряд и рассчитывающей его направление, скорость и дистанцию и дающей команду на старт антиторпеде, которая перехватывает и уничтожает атакующий снаряд.

«Военная приемка» продолжает цикл фильмов о минно-торпедном вооружении. В новом выпуске мы детально расскажем о двух объектах: первый - самая быстрая в мире торпеда «Шквал», один из самых засекреченных проектов Советского Союза. Второй - самая современная российская электрическая торпеда УЭТ-1Э, которую впервые показали широкой публике на форуме «Армия» в 2022 году. Но на что способна эта машина, как она работает, как создается - об этом детально не говорил еще никто до этого выпуска. Мы расскажем, что объединяет две эти торпеды и даже покажем, как их испытывают. А еще в этом выпуске зрителя ждет путешествие в одно из самых загадочных мест России - в цитадель, построенную посреди Каспийского моря для испытаний минно-торпедного вооружения. «Русский Форт Боярд», как его называют местные жители, когда-то был крупнейшим научным центром по изучению морского подводного оружия. Как строилась эта морская крепость, что здесь испытывали, почему этот некогда суперзакрытый военный объект страны спустя десятилетия все-таки решили рассекретить - смотрите в новом выпуске программы «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на каналах в Youtube и RuTube.