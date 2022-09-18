Опубликованы кадры новейшей российской электрической торпеды УЭТ-1Э

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Главный эксклюзив нового выпуска «Военной приемки» - российская электрическая торпеда УЭТ-1Э. Главный конструктор направления морского подводного оружия ГНПП «Регион» Константин Дробот рассказал, в чем главные особенности отечественной разработки.

В первую очередь, он выделил присутствие в УЭТ самых передовых наработок, ранее полученных на практике. Дробот также упомянул новый в сравнении с предшественницами УЭТ двигатель - вентильный на постоянных магнитах с повышенными характеристиками. Третье отличие - новые аккумуляторы. Дальность торпеды - 40 километров.

УЭТ состоит из нескольких отсеков, формирующих целое изделие: органы управления рулями располагаются в кормовой части, там же - разъем для ввода исходных данных, через который проводятся все предстартовые проверки и вводятся маршрутные задания; огромный срединный отсек заключил в себе набор аккумуляторов, вырабатывающих необходимую торпеде мощность; далее - отсек со взрывчаткой, которую также обновили, и которая также стала мощнее. Головной отсек УЭТ - «мозги», самое ценное, что есть в торпеде, системы управления и наведения.

«Военная приемка» продолжает цикл фильмов о минно-торпедном вооружении. В новом выпуске мы детально расскажем о двух объектах: первый - самая быстрая в мире торпеда «Шквал», один из самых засекреченных проектов Советского Союза. Второй - самая современная российская электрическая торпеда УЭТ-1Э, которую впервые показали широкой публике на форуме «Армия» в 2022 году. Но на что способна эта машина, как она работает, как создается - об этом детально не говорил еще никто до этого выпуска. Мы расскажем, что объединяет две эти торпеды и даже покажем, как их испытывают. А еще в этом выпуске зрителя ждет путешествие в одно из самых загадочных мест России - в цитадель, построенную посреди Каспийского моря для испытаний минно-торпедного вооружения. «Русский Форт Боярд», как его называют местные жители, когда-то был крупнейшим научным центром по изучению морского подводного оружия. Как строилась эта морская крепость, что здесь испытывали, почему этот некогда суперзакрытый военный объект страны спустя десятилетия все-таки решили рассекретить - смотрите в новом выпуске программы «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на каналах в Youtube и RuTube.