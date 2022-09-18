«Такого оружия ни у кого нет»: глава «КТРВ» рассказал о модернизации торпеды «Шквал»

Принятый на вооружение еще в 1977 году «Шквал» переживает обновление в XXI веке. Хотя и без него скорость в 100 метров в секунду под водой - очень серьезная цифра.

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Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал автору и ведущему программы «Военная приемка» Алексею Егорову об успехах российских торпедных разработок на примере усовершенствования еще советских изделий, в частности, торпеды «Шквал».

«Допустим, ракета-торпеда "Шквал", которая идет под водой со скоростью 100 метров в секунду, такого оружия ни у кого нет и, наверное, в ближайшем будущем не будет. Мы работаем и в этом направлении. Все те изделия, которые мы сегодня создали, которые запустили в производство, все они имеют хороший модернизационный потенциал», - заявил он.

Принятый на вооружение еще в 1977 году «Шквал» переживает обновление в XXI веке. Хотя и без него скорость в 100 метров в секунду под водой - очень серьезная цифра.

«Военная приемка» продолжает цикл фильмов о минно-торпедном вооружении. В новом выпуске мы детально расскажем о двух объектах: первый - самая быстрая в мире торпеда «Шквал», один из самых засекреченных проектов Советского Союза. Второй - самая современная российская электрическая торпеда УЭТ-1Э, которую впервые показали широкой публике на форуме «Армия» в 2022 году. Но на что способна эта машина, как она работает, как создается - об этом детально не говорил еще никто до этого выпуска. Мы расскажем, что объединяет две эти торпеды и даже покажем, как их испытывают. А еще в этом выпуске зрителя ждет путешествие в одно из самых загадочных мест России - в цитадель, построенную посреди Каспийского моря для испытаний минно-торпедного вооружения. «Русский Форт Боярд», как его называют местные жители, когда-то был крупнейшим научным центром по изучению морского подводного оружия. Как строилась эта морская крепость, что здесь испытывали, почему этот некогда суперзакрытый военный объект страны спустя десятилетия все-таки решили рассекретить - смотрите в новом выпуске программы «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на каналах в Youtube и RuTube.