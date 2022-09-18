Торпедное лидерство: что испытывали в цехе № 8 «Дагдизеля» в Каспийском море

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В новом выпуске программа «Военная приемка» рассказала о необычном строении - расположенном посреди Каспийского моря цехе № 8 предприятия «Дагдизель», в котором проводились испытания торпед.

В первую очередь, это была торпеда 53-38, которая должна была стать самой массовой в первые годы Второй мировой войны. С помощью именно таких торпед в военные годы был добыт самый крупный «трофей» Советского Союза - немецкий десятипалубный корабль «Вильгельм Густлофф».

С точки зрения пусков подводная часть цеха не сильно отличалась от обычной подводной лодки - в ней были построены полноценные торпедные аппараты. На случай неудачных пусков существовал специальный корабль, который подбирал неудачно вышедшие изделия - было невозможно просто оставить на дне секреты Родины.

Через пять лет после появления цеха № 8 его точная копия появилась в Германии. При этом, к началу войны именно немцы были лидерами в подводной теме.

«Военная приемка» продолжает цикл фильмов о минно-торпедном вооружении. В новом выпуске мы детально расскажем о двух объектах: первый - самая быстрая в мире торпеда «Шквал», один из самых засекреченных проектов Советского Союза. Второй - самая современная российская электрическая торпеда УЭТ-1Э, которую впервые показали широкой публике на форуме «Армия» в 2022 году. Но на что способна эта машина, как она работает, как создается - об этом детально не говорил еще никто до этого выпуска. Мы расскажем, что объединяет две эти торпеды и даже покажем, как их испытывают. А еще в этом выпуске зрителя ждет путешествие в одно из самых загадочных мест России - в цитадель, построенную посреди Каспийского моря для испытаний минно-торпедного вооружения. «Русский Форт Боярд», как его называют местные жители, когда-то был крупнейшим научным центром по изучению морского подводного оружия. Как строилась эта морская крепость, что здесь испытывали, почему этот некогда суперзакрытый военный объект страны спустя десятилетия все-таки решили рассекретить - смотрите в новом выпуске программы «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на каналах в Youtube и RuTube.