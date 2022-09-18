Опытная станция: откуда в Каспийском море секретный цех для испытания торпед площадью 5 тысяч квадратных метров

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В 1936 году посреди Каспийского моря в Дагестане возникло необычное строение - цех № 8 местного завода «Дагдизель», одного из старейших и крупнейших промышленных предприятий советского времени. Грозный на вид, в прошлом «русский Форт Боярд» скрывал в себе самые секретные испытания торпед.

Исследование съемочной группы «Военной приемки» началось с непростого восхождения - путь по каменному лестничному поясу во многих местах разбит водой и временем. Кое где приходилось перебираться через провалы.

«История этого здания такова: фундамент закладывался на берегу, для строительства на берегу был вырыт котлован в 530 тысяч квадратных метров. Когда фундамент был готов, его отбуксировали с берега в море. Высота фундамента - 14 метров, ширина - 1,5 метра», - рассказал заместитель гендиректора «Дигдизеля» Махсуд Махсудов.

Цех № 8 просто лежит на дне, чтобы держаться на месте, ему достаточно собственного веса. Внутри него не только проводились испытания, но находилось и производство. Раньше в цеху могли трудиться одновременно до 60 человек, причем, условия были довольно комфортными - для них построили спортзал, столовую, библиотеку, в отделке был дубовый паркет. Между этажами здания курсировал лифт, со специального пункта наблюдения следили за пусками торпед.

«Военная приемка» продолжает цикл фильмов о минно-торпедном вооружении. В новом выпуске мы детально расскажем о двух объектах: первый - самая быстрая в мире торпеда «Шквал», один из самых засекреченных проектов Советского Союза. Второй - самая современная российская электрическая торпеда УЭТ-1Э, которую впервые показали широкой публике на форуме «Армия» в 2022 году. Но на что способна эта машина, как она работает, как создается - об этом детально не говорил еще никто до этого выпуска. Мы расскажем, что объединяет две эти торпеды и даже покажем, как их испытывают. А еще в этом выпуске зрителя ждет путешествие в одно из самых загадочных мест России - в цитадель, построенную посреди Каспийского моря для испытаний минно-торпедного вооружения. «Русский Форт Боярд», как его называют местные жители, когда-то был крупнейшим научным центром по изучению морского подводного оружия. Как строилась эта морская крепость, что здесь испытывали, почему этот некогда суперзакрытый военный объект страны спустя десятилетия все-таки решили рассекретить - смотрите в новом выпуске программы «Оружие из глубины. Торпеды. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на каналах в Youtube и RuTube.