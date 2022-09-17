Десять километров через преграды: в Подмосковье проходит финал «Гонки Героев»

Общее число участников финальной гонки доходит до 3-х тысяч человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Атлеты со всей России собрались в Подмосковье, чтобы определить победителей Гонки героев.

Первыми на старт финальных забегов вышли профессионалы, среди которых члены национальной сборной по гонкам с препятствиями, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

Участники проходят трассу длиной в 10 километров и преодолевают больше 30-ти преград - вертикальные заборы, турники, водоемы. Для любителей организаторы гонки подготовили трассу чуть проще - длиной в 8 километров.

Общее число участников финальной гонки доходит до 3-х тысяч человек!