Десять километров через преграды: в Подмосковье проходит финал «Гонки Героев»
Общее число участников финальной гонки доходит до 3-х тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Атлеты со всей России собрались в Подмосковье, чтобы определить победителей Гонки героев.
Первыми на старт финальных забегов вышли профессионалы, среди которых члены национальной сборной по гонкам с препятствиями, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.
Участники проходят трассу длиной в 10 километров и преодолевают больше 30-ти преград - вертикальные заборы, турники, водоемы. Для любителей организаторы гонки подготовили трассу чуть проще - длиной в 8 километров.
Общее число участников финальной гонки доходит до 3-х тысяч человек!