Действует «Небо»: кадры боевой работы расчетов РЛС и командного пункта ПВО ЦВО в зоне спецоперации

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Расчет РЛС «Небо-СВУ» способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 разногабаритных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров.

Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и выдает целеуказание расчетам пусковых установок.

Высокая дальность обнаружения позволяет радиолокационной станции обеспечивать координатами целей расчеты зенитных ракетных систем. При этом РЛС остается вне зоны поражения для средств воздушного нападения ВСУ.

Кроме того, в районе дежурства станции организована работа группы боевого охранения. В случае нападения она способна устранить диверсионную группу противника.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.