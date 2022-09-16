Армия Армия Армия

Действует «Небо»: кадры боевой работы расчетов РЛС и командного пункта ПВО ЦВО в зоне спецоперации

05:02 16.09.2022
Радиолокационная станция способна передавать координаты воздушных целей противника расчетам ЗРС, оставаясь неуязвимой для средств воздушного нападения ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие радиотехнических войск Центрального военного округа осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом подразделения обеспечивают радиолокационной информацией соединения противовоздушной обороны.

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов радиолокационной станции (РЛС) «Небо-СВУ» и командного пункта противовоздушной обороны ЦВО по мониторингу воздушного пространства и выдаче целеуказаний расчетам зенитных ракетных систем в зоне спецоперации.

© Минобороны России

Расчет РЛС «Небо-СВУ» способен одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 разногабаритных воздушных объектов: от снарядов реактивных систем залпового огня до тактической авиации противника, действующих на удалении более 400 километров.

Вскрытые координаты воздушных целей поступают на командный пункт, который принимает решение о поражении и выдает целеуказание расчетам пусковых установок.

Высокая дальность обнаружения позволяет радиолокационной станции обеспечивать координатами целей расчеты зенитных ракетных систем. При этом РЛС остается вне зоны поражения для средств воздушного нападения ВСУ.

Кроме того, в районе дежурства станции организована работа группы боевого охранения. В случае нападения она способна устранить диверсионную группу противника.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Действует «Небо»: кадры боевой работы расчетов РЛС и командного пункта ПВО ЦВО в зоне спецоперации
04:37 В стране и мире
Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах со стороны Таджикистана
04:11 В стране и мире
Посол РФ в Вашингтоне: США напоминают слепого ковбоя, который скачет по кругу и стреляет без разбора
02:41 В стране и мире
Байден заявил, что выделяет Киеву пакет военной помощи еще на $600 млн
23:04 Армия
МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана
Популярное
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.