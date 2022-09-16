Действует «Небо»: кадры боевой работы расчетов РЛС и командного пункта ПВО ЦВО в зоне спецоперации
Радиолокационная станция способна передавать координаты воздушных целей противника расчетам ЗРС, оставаясь неуязвимой для средств воздушного нападения ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие радиотехнических войск Центрального военного округа осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции. Таким образом подразделения обеспечивают радиолокационной информацией соединения противовоздушной обороны.
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов радиолокационной станции (РЛС) «Небо-СВУ» и командного пункта противовоздушной обороны ЦВО по мониторингу воздушного пространства и выдаче целеуказаний расчетам зенитных ракетных систем в зоне спецоперации.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика