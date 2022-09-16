Киргизия заявила о продолжении обстрелов ее территории Таджикистаном

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Таджикская сторона продолжает обстреливать территорию Киргизии, несмотря на достигнутые ранее договоренности о прекращении огня. Об этом сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои», - передает сообщение ТАСС.

Ранее лидеры Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорись дипломатически решить возникший вооруженный конфликт на границе двух стран на полях саммита ШОС в Самарканде. В причинах вооруженного столкновения на границе государств будет разбираться межправительственная комиссия, сообщили в пресс-службе президента Таджикистана.

Напомним, несколько дней на границе Таджикистана и Киргизии продолжалось вооруженное противостояние пограничных войск двух стран. Среди причин конфликта - наличие спорных приграничных территорий, протяженность которых превышает 300 км из общей линии границы в 980 км.