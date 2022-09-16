В стране и мире Песков не оценил идею Зеленского об обмене военнопленных на аммиак Ирина Елагина В Кремле сочли кощунственным предложение Киева по условиям транзита аммиака из России. © Фото: Ukrainian Presidential Press Off Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Кремль считает недопустимым предложение президента Украины Владимира Зеленского об использовании украинских военнопленных в качестве разменной картой в вопросах транзита российского аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса». Позицию России по этому вопросу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Разве люди и аммиак - это одно и то же?!», - процитировало Пескова ТАСС. Ранее Зеленский в интервью Reuters высказался против пропуска российского сырья через Украину и заявил, что готов поддержать транзит только в обмен на украинских военнопленных. По словам президента Украины, своим вариантом он уже поделился с ООН. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика