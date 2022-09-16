Песков не оценил идею Зеленского об обмене военнопленных на аммиак
В Кремле сочли кощунственным предложение Киева по условиям транзита аммиака из России.
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Кремль считает недопустимым предложение президента Украины Владимира Зеленского об использовании украинских военнопленных в качестве разменной картой в вопросах транзита российского аммиака по трубопроводу «Тольятти-Одесса».
Позицию России по этому вопросу озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разве люди и аммиак - это одно и то же?!», - процитировало Пескова ТАСС.
Ранее Зеленский в интервью Reuters высказался против пропуска российского сырья через Украину и заявил, что готов поддержать транзит только в обмен на украинских военнопленных. По словам президента Украины, своим вариантом он уже поделился с ООН.