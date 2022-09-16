Армия Путин призвал посмотреть, чем закончится контрнаступление, объявленное Киевом Тимур Шерзад Президент России добавил, что РФ сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но только до поры до времени. Также он подчеркнул, что наступление России в Донбассе не прекращалось, но спешки в этом вопросе нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин призвал посмотреть, чем закончится контрнаступление, объявленное Киевом. «Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию? Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится», - заметил Путин в ходе пресс-конференции в Самарканде. Владимир Путин напомнил, что специальная военная операция на Украине началась для предотвращения создания там антироссийского анклава. Президент России добавил, что РФ сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но только до поры до времени. Также он подчеркнул, что наступление России в Донбассе не прекращалось, но спешки в этом вопросе нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика