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Постпред РФ при МАГАТЭ назвал ложным призыв о демилитаризации ЗАЭС

Игнат Далакян
17:01 16.09.2022
Постпред РФ заявил, что на ЗАЭС нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми.
Постпред РФ при МАГАТЭ назвал ложным призыв о демилитаризации ЗАЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Призыв о демилитаризации Запорожской атомной электростанции нереалистичен, он ложный, демилитаризовывать там нечего. Об этом заявил постоянный представитель РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего. Там нет тяжелой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации и в случае аварии будут предпринимать энергичные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет», - сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред России при МАГАТЭ отметил, что станция без охраны оставаться не может, поэтому выводить охранные подразделения с территории Запорожской АЭС РФ не собирается.

«То есть сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет, это все из серии фейков... о том, что РФ якобы создала на ЗАЭС военную базу», - отметил Ульянов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Российский лидер назвал позитивным конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ.

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