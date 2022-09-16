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Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили учебные полеты в Амурской и Иркутской областях

16:55 16.09.2022
В ходе полетов экипажи выполнили сложнейший элемент пилотирования - дозаправку в воздухе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили учебные полеты в Амурской и Иркутской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

Наряду с опытными летчиками дальней авиации к пилотированию и навигации привлекались недавние выпускники летных училищ. В ходе полетов экипажи Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе. Это считается сложнейшим элементом пилотирования, поскольку при его выполнении на огромной скорости заправщику и бомбардировщику необходимо подойти друг к другу на небольшом расстоянии. Также закреплены навыки пилотирования в районе аэродромов в дневное и ночное время суток.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Основной задачей Ту-22М3 является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации Ту-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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