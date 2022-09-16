Банк России заявил о тестровании цифрового рубля в реальности с 1 апреля

Россияне смогут попробовать платить за товары и услуги цифровыми рублями весной 2023 года.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Банк России намерен приступить ко второму этапу тестирования цифрового рубля и проверить, как платформа работает в реальных условиях. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России, состоявшегося в пятницу, 16 сентября.

«Центробанк России планирует приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 года», - цитирует главу ЦБ «Коммерсантъ».

Напомним, платформу цифрового рубля в России начали тестировать в феврале с участием 12 банков. На первом этапе протестировали выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков и переводы между гражданами. На втором этапе тестирования планируется проверить операции в цифровых рублях по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за госуслуги и расчеты с Федеральным казначейством.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что «платформа цифрового рубля - это новые возможности для граждан, бизнеса и государства», так как «снизит издержки для бизнеса» и предоставит государству «новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей».