В Подмосковье открылась выставка в честь начальника Тыла Советской армии Андрея Хрулева

В Главном храме ВС РФ состоялась панихида, приуроченная к юбилею со дня рождения Хрулева.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В подмосковном парке «Патриот» открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения начальника Тыла Советской армии генерала армии Андрея Хрулева.

На выставке представлен его биографический портрет на фоне советской эпохи. Отображен вклад Великого интенданта в дело создания Тыла Красной армии в годы Великой Отечественной войны, а именно фундаментально новой отлаженной и эффективной системы материально-технического обеспечения.

Среди экспонатов подлинные документы, подписанные Андреем Васильевичем, его парадный китель с наградами. Особый интерес представляет оцифрованное личное дело Хрулева, рассказывающее, какой путь он проделал от рядового до генерала армии. Также представлены книги, альбомы и архивные документы, посвященные вкладу Хрулева в тыловое обеспечение Вооруженных сил страны.

Между тем в Главном храме ВС РФ состоялась панихида, приуроченная к юбилею со дня рождения Хрулева.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов