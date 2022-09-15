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На кургане Саур-Могила в Донбассе снова горит вечный огонь, а сам мемориальный комплекс в память о героически погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Родины восстановлен. Восемь лет назад ветераны не могли сдержать слез, узнав об уничтожении памятника украинскими нацбатальонами. О неразрывной связи подвигов прошлого и настоящего и восстановлении исторической справедливости - в «Материалах следствия».

5 июля 2014 года ВСУ обстреляли Саур-Могилу, били практически непрерывно из ракетных систем залпового огня «Град». Центральный монумент со скульптурой советского солдата, защитника Донбасса в годы Великой Отечественной войны, еще цел, но Вечный огонь уже не горит и больше нет надписи «Берегите мир!».

Саур-Могила - стратегическая высота, самая высокая точка Донбасса, откуда города Снежное, Торез, Шахтерск и Зугрэс как на ладони. Именно поэтому ВСУ настолько упорно штурмовали мемориал.

Небольшой отряд ополченцев, бойцы батальона «Восток», почти месяц держали оборону Саур-Могилы, высоту 20 на 20 метров. По ним прямой наводкой били танки и артиллерия. Перебросить подкрепление было невозможно, противник простреливал все подступы. С наиболее близкого, насколько это возможно, расстояния своим помогает еще неизвестный тогда батальон «Спарта» под командованием Арсена Павлова - того самого «Моторолы».

Его группа заняла оборону на том самом месте, где в Великую Отечественную войну велись страшные бои. Саур-Могилу можно назвать аналогом Мамаева кургана в Сталинграде. Летом 1943 года в жестоких боях, пытаясь прорвать немецко-фашистский фронт, под Саур-Могилой погибли 23 тысячи красноармейцев. Взятие высоты тогда стало символом освобождения Донбасса. Символом, который спустя 71 год ВСУ стерли с лица земли. Они просто били по мемориалу, пока он не упал. По Степановке, населенному пункту, наиболее близкому к мемориалу. Прямым попаданием из самоходной артиллерийской установки уничтожили школу. Но взять Саур-Могилу ВСУ так и не удалось. Неся потери, украинская армия отступила, бросив вооружение и экипировку.

Восемь лет на месте мемориального комплекса были руины. Восстановить памятник взялась Россия, и мемориал возродился буквально из пепла. В рекордные сроки, всего за три месяца. Частицу Вечного огня, который теперь уже не погаснет, привезли из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата. Теперь история подвигов прошлого и настоящего неразрывна. Рядом с историческими пилонами - новые, с героями современными. Это легендарные командиры: Михаил «Гиви» Толстых, Арсен «Моторола» Павлов, Нурмагомед Гаджимагомедов, героически погибший в первый день специальной военной операции. Практически в последний момент на барельеф добавили фигуру Ольги «Корсы» Кочуры, которой не стало в августе этого года.

У подножия Саур-Могилы - могилы красноармейцев и тех, кто героически погиб здесь 8 лет назад. А в основании восстановленного бронзового солдата освободителя теперь лежит фрагмент монумента, уничтоженного украинскими военными 8 лет назад. Он хранит память. Теперь общую - для тех, кто сражался с фашистами в XX веке и для тех, кто остановил националистов в веке XXI.

Телеканал «Звезда» продолжит собирать свидетельства преступлений, совершенных киевским режимом. Виновные должны понести наказание.