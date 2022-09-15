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Люди бегут в Россию: кадры работы пункта пропуска на границе с Украиной

Михаил Аброськин
Елизавета Потейчук
07:01 15.09.2022
Киев препятствует передвижению граждан, объясняя это следственными действиями на территории региона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Количество человек, которые уезжают из Украины на подконтрольные России территории, увеличилось почти в два раза. Наша съемочная группа побывала в пункте пропуска Васильевка, куда съезжаются люди со всех уголков Украины. В очередях оказались жители Харьковской области. Каждый день на этом пункте пропуска проезжают свыше тысячи автомобилей, а летом данное число не превышало 500-600 машин в день. 

«Учитывая, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть, и содействовали, всячески помогали в налаживании мирной жизни, поток со стороны Украины значительно увеличился. Возвращаются и местные жители, которые выехали по каким-то причинам с нашей территорий, испугавшись обстрелов, например, точно так и жители той территории, которые не хотят после произошедшего жить на территории Украины», - объяснила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

Более того, Киев препятствует передвижению граждан, объясняя это следственными действиями на территории региона. Поэтому глава администрации Васильевского района считает, что рост числа беженцев связан с ужесточением мер киевского режима по отношению к собственному населению.

«Поступает множество угроз, но люди видят, что жить в Васильевске стало гораздо лучше, даже чем в мирное время было, видят поддержку и стариков и детей, видят, что организовано все и прислушиваются ко всем, и вот действительно к людям по-людски, и, они переживая, приносят даже адреса с фамилиями, говорят, вот этот человек может вам навредить по каким-то причинам, либо он переодевал в гражданскую одежду всушников, когда они были на территории Васильевки», - рассказывает Романиченко.

Выезд с украинских территорий производится по предварительной записи. В электронной очереди на выезд из страны люди занимают места за две недели. На российском пункте пропуска приоритет проезда предоставляют пожилым, семьям с детьми, а также инвалидам. Для тех, кто вернулся в родные города, ныне освобожденных территорий, предусмотрены различные меры социальной поддержки.

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