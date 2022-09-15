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В любых погодных условиях: кадры боевой работы С-300В в зоне спецоперации

06:17 15.09.2022
Зенитные ракетные системы С-300 способны обнаруживать баллистические, аэродинамические ракеты, самолеты, вертолеты, а также БпЛА во всем диапазоне высот от 20 до 25 километров и поразить их на дальности более 200 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны С-300В в зоне специальной военной операции.

Расчеты С-300В зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.

ЗРС С-300В позволяет обнаруживать баллистические, аэродинамические ракеты, самолеты, вертолеты, а также беспилотные аппараты во всем диапазоне высот от 20 до 25 километров. Зенитный ракетный комплекс в любых погодных условиях гарантированно поражает воздушные цели на дальности более 200 километров.

«В основном работаем по аэродинамическим и баллистическим типам целей. Но встречаются разные виды целей: и вертолеты, и беспилотники. Также бывают ракеты типа HIMARS. Система может до 200 километров распознать и сопровождать цель. Нет такого, чтобы там туча или что-то еще другое. Она конкретно видит», - сообщил заместитель командира батареи с позывным «Ракета».

© Минобороны России

Обнаружение и сопровождение воздушных целей обеспечивает радиолокационная станция (РЛС), входящая в ЗРС. Она пеленгует цель, рассчитывает ее местоположение, высоту и удаление. Информация поступает на командный пункт. Там принимается решение о поражении воздушных объектов и выдается целеуказание расчетам пусковых установок ЗРС.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов ЗРС С-300В, выполняющих воздушное прикрытие группировки войск в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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