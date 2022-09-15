В любых погодных условиях: кадры боевой работы С-300В в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны С-300В в зоне специальной военной операции.
Расчеты С-300В зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО) несут боевое дежурство по прикрытию российской группировки войск и населенных пунктов от средств воздушного нападения ВСУ.
ЗРС С-300В позволяет обнаруживать баллистические, аэродинамические ракеты, самолеты, вертолеты, а также беспилотные аппараты во всем диапазоне высот от 20 до 25 километров. Зенитный ракетный комплекс в любых погодных условиях гарантированно поражает воздушные цели на дальности более 200 километров.
«В основном работаем по аэродинамическим и баллистическим типам целей. Но встречаются разные виды целей: и вертолеты, и беспилотники. Также бывают ракеты типа HIMARS. Система может до 200 километров распознать и сопровождать цель. Нет такого, чтобы там туча или что-то еще другое. Она конкретно видит», - сообщил заместитель командира батареи с позывным «Ракета».