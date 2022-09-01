Истребители ВВО заступили на боевое дежурство на оперативных аэродромах в рамках учений «Восток-2022»

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Экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на оперативных аэродромах в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Чукотском автономном округе.

Дежурство осуществляется в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022».

Инженерно-технический состав авиационных частей ВВО провел комплекс мероприятий по обслуживанию техники и подготовке самолетов к вылету для выполнения задач по предназначению.

Экипажам истребительной авиации в рамках СКШУ предстоит отработать перехват воздушных целей, выполнить задачи по прикрытию действий ударной авиации, а также нанести авиаудары по наземным целям и отработать авиаподдержку войск.

СКШУ «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.