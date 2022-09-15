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В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО

Алексей Алексеев
05:01 15.09.2022
Группы огневого прикрытия наблюдают за объектами и транспортом на земле, во время патрулирования местности выявляют огневые точки противника, досматривают подозрительные легковые машины и сельхозтехнику, а также помогают эвакуировать мирных жителей с передней линии обороны из освобожденных населенных пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) при проведении специальной военной операции продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Машины без дела не простаивают. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

Российские боевые вертолеты летят на предельно малой высоте. Кажется, что до земли можно достать рукой. Высоту набирают только перед нанесением удара по позициям националистов. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет. При внештатной ситуации жизни экипажа будет спасать уже группа огневого прикрытия. Она летит следом на вертолете Ми-8.

Основная и каждодневная задача военнослужащих групп огневого прикрытия - сопровождение ударных смешанных групп вертолетов армейской авиации с воздуха. Во внештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования.

© Минобороны России

Рискуя собственной жизнью, зачастую военнослужащие помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, которые обстреливают минометы и артиллерия ВСУ. Бойцы ВС России прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов. При внештатных ситуациях осуществляют огневое воздействие во время эвакуации личного состава с земли.

«Выполняем задачи по обеспечению огневого сопровождения ударных вертолетов в воздухе. Была ситуация, когда после боевой задачи поступила информация о том, что в районе подбита наша техника. Командир экипажа принял решение эвакуировать экипаж. Сели в 150 метрах, заняли круговую оборону. Медики со спасателями выдвинулись к экипажу, оказали первую медицинскую помощь. Произошел небольшой огневой контакт, который был подавлен нашими силами. После чего все погрузились на вертолеты и вернулись на наш аэродром», - рассказал старший группы огневого прикрытия Алексей.

В таких случаях группа десантируется и занимает круговую оборону на месте. Если кого-то необходимо разблокировать, есть спасатель, а для раненых - медик. Когда нет другой возможности, выходят по земле.

© Минобороны России

Также группы огневого прикрытия наблюдают за объектами и транспортом, во время патрулирования местности выявляют огневые точки противника. Досмотр подозрительных легковых машин, сельхозтехники - также не редкость.

Группа держится чуть позади, не теряя ударные вертолеты из вида, при этом контролируя все, что происходит. Как только стрелки замечают на земле угрозу для ударных вертолетов, сразу открывают огонь.

Пока одни экипажи армейской авиации ЗВО только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. Группы огневого прикрытия сменяют друг друга, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе. В режиме «взлет-посадка» аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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