В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО

Группы огневого прикрытия наблюдают за объектами и транспортом на земле, во время патрулирования местности выявляют огневые точки противника, досматривают подозрительные легковые машины и сельхозтехнику, а также помогают эвакуировать мирных жителей с передней линии обороны из освобожденных населенных пунктов.

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Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) при проведении специальной военной операции продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Машины без дела не простаивают. Запросы на поддержку российских мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену.

Российские боевые вертолеты летят на предельно малой высоте. Кажется, что до земли можно достать рукой. Высоту набирают только перед нанесением удара по позициям националистов. Тепловые ловушки должны принять на себя удар зенитных ракет. При внештатной ситуации жизни экипажа будет спасать уже группа огневого прикрытия. Она летит следом на вертолете Ми-8.

Основная и каждодневная задача военнослужащих групп огневого прикрытия - сопровождение ударных смешанных групп вертолетов армейской авиации с воздуха. Во внештатной ситуации разведчики должны обеспечить безопасность летчиков на земле и невредимыми доставить их к месту базирования.