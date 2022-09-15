В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве открылась выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I

Игнат Далакян
23:04 15.09.2022
В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Новом Манеже Москвы состоялось открытие выставки-инсталляции «Новый человек», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Выставочный проект посвящен преобразованиям Великого императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Кроме того, выставка рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека эпохи Петра I.

В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.

Среди них, такие уникальные подлинные предметы из Санкт-Петербургского государственного университета как Табель о рангах (1722 г.) и Азбука гражданская с нравоучениями (1877 г.), правленная лично Петром Великим.

На выставке посетители могут увидеть первую русскую газету «Ведомости» (1717 г.), Указ Петра Великого о праздновании Нового 1 января (1699 г.) и собственноручный рисунок Петра трехполосного флага (1699 г.) из собрания Российского государственного архива древних актов.

А также на выставке представлены архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других российских музеев и частных собраний.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:04 Армия
МО РФ: Шойгу обсудил обстановку в регионе с начальником Генштаба Азербайджана
20:56 В стране и мире
Новак заявил, что «Сила Сибири - 2» может стать фактической заменой для РФ «Северного потока - 2»
20:24 В стране и мире
«Прекрасно, как обычно»: Лавров дал оценку состоявшимся переговорам Путина и Си Цзиньпина
19:14 В стране и мире
Постпредство РФ: антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС
18:47 В стране и мире
Небензя: РФ призывает Баку и Ереван выполнять все договоренности по прекращению огня
Популярное
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.