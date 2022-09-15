В Москве открылась выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I

В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.

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В Новом Манеже Москвы состоялось открытие выставки-инсталляции «Новый человек», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Выставочный проект посвящен преобразованиям Великого императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ. Кроме того, выставка рассказывает о внутренних и внешних изменениях человека эпохи Петра I.

В экспозицию вошло более 180 экспонатов из крупнейших российских музеев и частных собраний.

Среди них, такие уникальные подлинные предметы из Санкт-Петербургского государственного университета как Табель о рангах (1722 г.) и Азбука гражданская с нравоучениями (1877 г.), правленная лично Петром Великим.

На выставке посетители могут увидеть первую русскую газету «Ведомости» (1717 г.), Указ Петра Великого о праздновании Нового 1 января (1699 г.) и собственноручный рисунок Петра трехполосного флага (1699 г.) из собрания Российского государственного архива древних актов.

А также на выставке представлены архивные документы, живописные работы, предметы мебели, одежды, быта, скульптуры, печатные издания, эскизы костюмов и другие экспонаты из Государственного исторического музея, Государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и других российских музеев и частных собраний.