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Масштабный сбой: с чем связана остановка выдачи водительских прав и регистрации авто в Москве

Игнат Далакян
Кристина Пастушкова
22:18 15.09.2022
По мнению IT-специалистов, Госавтоинпекции однозначно нужно улучшать системы, которые влияют на стабильную работу сервиса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве нельзя зарегистрировать машину и получить водительские права. В системах ГИБДД масштабный сбой уже вторые сутки. Пока неясно, что его спровоцировало. Сроки восстановления неизвестны. И это уже не в первый раз. У отделов Госавтоинспекции очереди. Водители не могут решить свои проблемы. У многих остановилась работа.

За 5 минут до конца обеденного перерыва у отделения ГИБДД уже выстроилась очередь. Ждут экзамена по правилам дорожного движения. О том, что в работе системы что-то не так почти никто не в курсе.

Однако сотрудник делает неожиданное для всех объявление: экзамен по теории - отменяется. По техническим причинам.

«Мы действительно не работаем. Как только восстановится работоспособность, мы будем принимать», - подтвердил сотрудник ГИБДД.

Отменился не только экзамен по теории. Висит объявление, что по техническим причинам прием документов и изготовление водительских удостоверений временно не производится.

Сервисы ГИБДД парализованы по всей столице уже вторые сутки.

«Технический сбой по городу. Так что не работаем пока. Ждем информации, сами что-то пытаемся сделать», - рассказал сотрудник ГИБДД.

О техническом сбое информационных ресурсов в Москве Госавтоинспекция сообщила накануне в Telegram-канале. В городе временно приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав.

«Специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, выполняются в обычном режиме», - сказал заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Максим Галушко.

По одной из версий, форс-мажор произошел во время обновления систем.

«Самая распространенная причина связана с работой специалистов. То есть внутренние логистические ошибки управления IT», - объяснил эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.

Часть столичных автолюбителей теперь вообще не могут сесть за руль. Понятно, что ездить на не поставленной на учет машине и без водительских прав - незаконно. И сбой в системах ГИБДД не оправдание. Поэтому некоторые особо нетерпеливые водители планируют ехать в Подмосковье - там нет таких проблем.

Проблемы в электронной базе ГИБДД срывают и работу пунктов техосмотра. Их портал, где оформляются диагностические карты, загружаются фотографии и данные по машине, тесно связан с системами Госавтоинспекции. Один день столичные пункты ТО работали с перебоями.

По мнению IT-специалистов, Госавтоинпекции однозначно нужно улучшать системы, которые влияют на стабильную работу сервиса. Ведь сбои происходят уже не в первый раз в разных регионах страны. И устранение неполадок может занять несколько дней.

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