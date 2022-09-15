Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии
Минторг США расширил санкции против РФ и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля.
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Министерство торговли Соединенных Штатов расширило экспортные ограничения в отношении Российской Федерации и Белоруссии. Об этом говорится в обнародованном документе американского ведомства.
«Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля», - приводит текст документа РИА Новости.
Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову и помощника президента РФ Максима Орешкина. В новый пакет американских санкций также было включено более 30 российских компаний.