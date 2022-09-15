В стране и мире Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии Игнат Далакян Минторг США расширил санкции против РФ и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство торговли Соединенных Штатов расширило экспортные ограничения в отношении Российской Федерации и Белоруссии. Об этом говорится в обнародованном документе американского ведомства. «Минторг расширяет действующие санкции против России и Белоруссии путем введения нового экспортного контроля», - приводит текст документа РИА Новости. Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список уполномоченную при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову и помощника президента РФ Максима Орешкина. В новый пакет американских санкций также было включено более 30 российских компаний. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика