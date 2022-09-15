Постпредство РФ: антироссийская резолюция МАГАТЭ по Украине не упоминает обстрелы ЗАЭС

Постпредство России в Вене прокомментировало резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС.

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Совет управляющих МАГАТЭ проигнорировал обстрелы Запорожской АЭС и принял антироссийскую резолюцию по итогам миссии на Украину. С комментарием на решение МАГАТЭ выступило постпредство России при международных организациях в Вене.



«Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу», - отмечено в публикации постпредства в Telegram-канале.





Против этого документа проголосовали Россия и Китай. Воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

«Таким образом, большая часть человечества отказала этому проекту в поддержке», - рассказали в постпредстве.

В МИД РФ считают, что принятая резолюция обречена, так как не замечает главной проблемы безопасности ЗАЭС - это постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

«Ахиллесова пята этой резолюции – в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности в мире», - говорится в сообщении.

Постпредство объяснило, почему МАГАТЭ проигнорировало постоянные атаки на ЗАЭС со стороны Украины.

«Причина проста – обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», - резюмировали в постпредстве.

Напомним, что накануне ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и итоги миссии МАГАТЭ стали одной из тем телефонного разговора президента России Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.



