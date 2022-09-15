Работа с оружием: как проходит подготовка военнослужащих НМ ДНР к боям против ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новобранец Дмитрий Мудрин впервые берет в руки противотанковый гранатомет. Граната ложится рядом с мишенью - и это на расстоянии 700 метров. Еще недавно Дмитрий реставрировал храмы в России, но, когда началась специальная военная операция, приехал защищать родной Донбасс.

«Тут нужно учиться быть взаимозаменяемым. Если вывели из строя, нужно и из пулемета уметь работать или с гранатомета», - поделился военнослужащий НМ ДНР Дмитрий Мудрин.

Каждого новобранца на этом полигоне готовят как универсального солдата. Причем подготовка эта индивидуальная. Это не курс молодого бойца, а именно боевая подготовка. Занятия длятся минимум 21 день, с каждым работают профессиональные инструкторы, сейчас идет обучение правильной работе с оружием.

Андрей - строитель по профессии, но уже вполне уверенно обращается с автоматом. Сюда пришел добровольцем, потому что родную Горловку украинские неонацисты обстреливают каждый день.

«Обстрелы постоянные, нестабильность, надо что-то делать - сколько можно так жить?» - рассказал военнослужащий НМ ДНР Андрей Куппе.

Обучение новобранцев идет беспрерывно. Это не только огневая, но еще инженерно-саперная и тактическая медицинская подготовка.

Сегодня к добровольцам на полигон приехали боевые командиры, только с передовой. У Андрея с позывным Белый вся грудь в Георгиевских крестах и боевых наградах - и это в 26 лет! Воюет за Донбасс с 18 лет, цель - освободить родной Краматорск, где остались мать и сестра.

Офицеры сражаются на Авдеевском направлении под Донецком, выбивая противника из мощного укрепрайона. Сразу после завершения боевой подготовки на полигоне новобранцы уйдут на передовую. Туда, где их командирами, возможно, станут именно эти офицеры.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов