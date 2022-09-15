Замминистра обороны Иванов проинспектировал строительство военной инфраструктуры в Чечне

Специалисты Военно-строительного комплекса возводят в республике жилые дома для военнослужащих, общежития и другие объекты.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства объектов военной инфраструктуры в Чечне в рамках поездки в Южный военный округ.

Специалисты Военно-строительного комплекса возводят в республике жилые дома для военнослужащих, общежития и другие объекты. Ранее военные строители уже сдали ряд жилых домов для военнослужащих и членов их семей в населенных пунктах Шали и Борзой. Также Иванов встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил с ним вопросы сотрудничества и развития инфраструктуры.

Кроме того, в Серноводском будет построен новый военный городок. Проектом предусмотрено возведение более 50 объектов. В том числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс.

Иванов вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым проверили выполнение работ на площадке. На объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов