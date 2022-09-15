Подготовка к бою: как учатся воевать танкисты на полигонах Хабаровского края

До этого механики-водители тренировались на мультимедийных тренажерах, где можно создать разные условия. Но одно дело учебный класс и другое - настоящий танкодром. Шесть километров, девять препятствий из курса вождения. А еще естественные преграды. Сразу после старта приходится форсировать водоем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В спецоперации на Украине задействованы и подразделения Восточного округа. Они выполняют задачи на ряде ключевых направлений. А тем временем на полигонах в Хабаровском крае идет подготовка танкистов. Курсанты учебного центра получают допуск к выпускным экзаменам - стреляют из пушек и пулеметов, демонстрируют навыки вождения по пересеченной местности. Внутри одного из танков побывала Мария Герман.

До этого механики-водители тренировались на мультимедийных тренажерах, где можно создать разные условия. Но одно дело учебный класс и другое - настоящий танкодром. Шесть километров, девять препятствий из курса вождения. А еще естественные преграды. Сразу после старта приходится форсировать водоем.Сразу после старта приходится форсировать водоем.

Первые километры даются непросто. Тяжелая машина медленно пробирается по осенней распутице. Гусеницы вязнут, но мощный двигатель «вытягивает» броню.

«А здесь тренируются наводчики-операторы. Сейчас экипаж загружает боеприпасы. С погодой повезло. Видимость идеальная, обнаружить мишени будет легко», - прокомментировала корреспондент.

Танк противника в окопе - 900 метров. Цель статичная, но до нее почти километр. Курсанты уничтожают противника из вкладного ствола.

Следующим на горизонте всего на полминуты появляется «безоткатное орудие». Дальность - 600 метров. Мишень постоянно движется. Несколько точных очередей из пулемета и враг повержен.

«Т-72, место командира танка. Эвакуация раненого товарища - новый элемент подготовки курсантов. Обращение не бережное, но если представить, что идет бой, то времени на это не будет», - заметила корреспондент.

Обучение на полигоне под Хабаровском сейчас проходят более тысячи курсантов. Через месяц их ждут выпускные экзамены и распределение в действующие части Восточного военного округа, от Бурятии до Чукотки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов