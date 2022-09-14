Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею

Иван также хочет попробовать свои силы в сноубординге и дальше играть в хоккей и выступать за Россию.

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Семикратный чемпион России и двукратный обладатель кубка континента по следж-хоккею, спецназовец Иван Бердник никогда не сдавался и всегда шел к поставленной цели. Даже оставшись без ноги, он смог стать успешным спортсменом. Но к спортивным вершинам паралимпиец движется сквозь нестерпимые муки - организм не воспринимает материал протеза. Ивану нужна еще одна операция.

Иван сам затачивает лезвия саней для следж-хоккея и ловко обматывает клюшки специальной хоккейной лентой, чтобы они прослужили дольше, а шайба лучше закручивалась. У следж-хоккейного клуба «Феникс» - очередные сборы на базе в Подмосковье, ежедневные интенсивные тренировки по 4 часа.

Спортсмены передвигаются на льду на специальных санях и играют сразу двумя клюшками. По словам Ивана, это ничуть не легче, чем одной, как в классическом хоккее. Следж-хоккеем он занимается больше 12 лет, и за это время стал мастером спорта международного класса, бронзовым призером чемпионата мира и многократным чемпионом страны.

Талантливый игрок живет в Ростове-на-Дону, много времени проводит в тренажерном зале, заниматься спортом приучает и сына. Сам Иван с детства занимался разными его видами, мечтал о военной карьере, как и все мужчины в семье. Дед героически погиб в Великую Отечественную, был среди легендарных 18 бойцов, которые в 1943 году взяли высоту у деревни Рубежанка в Калужской области и всю ночь отбивавших атаки 200 немецких солдат. Отец Ивана служил снайпером в первую чеченскую войну, получил тяжелую черепно-мозговую травму. Иван в 18 лет пошел в армию, как и хотел, попал в спецназ ГРУ. Тогда шла вторая чеченская кампания. В Чечне он побывал дважды, в составе разведгруппы выполнял задачи по поиску и уничтожению баз подготовки террористов. Во вторую командировку подорвался на фугасе и потерял левую ногу.

Мужчина нашел, где себя реализовать: в хоккее на санях он показывал блестящие результаты, и на российском, и на международном уровне. Увлекался кулинарией, на одном из форумов для кондитеров познакомился с будущей женой Юлией. Она долгое время даже не догадывалась, что Иван потерял ногу - ровная походка, твердый шаг, во время прогулки улыбается и шутит. Сложно поверить, что на самом деле Иван идет через боль.

У Ивана современный, высокотехнологичный протез, который ему приобрел благотворительный фонд «Память поколений». Однако мужчина столкнулся с редкой проблемой - индивидуальной непереносимостью медицинского силикона, из которого сделан чехол. На коже возникают сильные воспаления. Повышается температура, появляются шишки, из которых необходимо выкачивать гной. И так постоянно. Большая часть жизни проходит в четырех стенах, а ведь у него столько спортивных и семейных планов. Но почти вся энергия уходит на борьбу с болью.

Хирурги, изучив проблему Ивана, нашли решение - эндо-экзопротезирование. По этой технологии в оставшуюся часть ноги помещается титановый штифт, а на него уже крепится протез. В России такую операцию не делают, но «Память поколений» уже ведет переговоры с немецкими хирургами, которые специализируются на эндо-экзопротезировании. На операцию необходимо 4 миллиона рублей, таких денег в семье Ивана нет. Но общими усилиями можно собрать сумму и помочь спортсмену вернуться к полноценной жизни.

Также Иван хочет попробовать встать на сноуборд. И дальше играть в хоккей и выступать за страну в составе Паралимпийской сборной по следж-хоккею. И все эти планы и мечты осуществимы.