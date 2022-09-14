В Росавиации сообщили о продлении ограничений полетов в 11 аэропортов России до 22 сентября

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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В Росавиации сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной России. По данным ведомства, новый срок - до 22 сентября 2022 года.

В частности, временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Впервые ограничения ввели 24 февраля.

Ранее в Росавиации предупредили о продлении ограничения полетов. Напомним, до этого сообщилось, что режим ограничения продлен до 31 мая.